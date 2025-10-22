Европарламент призвал Еврокомиссию подготовить санкции против Сербии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Европейский парламент в принятой в среду резолюции призывает Еврокомиссию подготовить санкции против лиц, ответственных за "подавление" протестов в Сербии, и обвиняет сербские власти в коррупции, следует из текста принятого документа.

"( Европарламент - ред.) предлагает комиссии выступить с инициативой по введению индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения законов и прав человека в Сербии , в рамках глобального санкционного режима ЕС в сфере прав человека", - сказано в тексте принятой резолюции.

Европейский парламент также призывает государства ЕС принять единый ответ на "демократический откат" Сербии, в частности, предусмотрев санкции против отдельных лиц.

"(Европарламент - ред.) поддерживает быстрое развертывание специальной миссии ЕС по установлению фактов в Сербии с участием Европарламента для оценки на местах состояния демократии, продолжающихся демонстраций, нападений на демонстрантов и репрессий в отношении студентов, ученых, преподавателей и работники государственного сектора", - говорится в резолюции.

Евродепутаты также призывают высших должностных лиц ЕС воздерживаться от заявлений, "восхваляющих" процесс реформ в Сербии.

"(Европарламент - ред.) призывает все страны, участвующие в предстоящей Экспо-2027 в Сербии, принять во внимание серьезные опасения и свидетельства широко распространенной коррупции, связанной с действующими властями, а также сообщения о несоблюдении основных строительных норм и юридических требований при организации и строительстве выставки", - утверждается в резолюции.

Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 октября, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.