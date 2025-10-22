Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призвал Еврокомиссию подготовить санкции против Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
16:23 22.10.2025
Европарламент призвал Еврокомиссию подготовить санкции против Сербии
Европарламент призвал Еврокомиссию подготовить санкции против Сербии
в мире
сербия
северная македония
черногория
александр вучич
патриарх сербский порфирий
евросоюз
европарламент
сербия
северная македония
черногория
в мире, сербия, северная македония, черногория, александр вучич, патриарх сербский порфирий, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Сербия, Северная Македония, Черногория, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Европейский парламент в принятой в среду резолюции призывает Еврокомиссию подготовить санкции против лиц, ответственных за "подавление" протестов в Сербии, и обвиняет сербские власти в коррупции, следует из текста принятого документа.
"(Европарламент - ред.) предлагает комиссии выступить с инициативой по введению индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения законов и прав человека в Сербии, в рамках глобального санкционного режима ЕС в сфере прав человека", - сказано в тексте принятой резолюции.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер
23 марта, 08:25
Европейский парламент также призывает государства ЕС принять единый ответ на "демократический откат" Сербии, в частности, предусмотрев санкции против отдельных лиц.
"(Европарламент - ред.) поддерживает быстрое развертывание специальной миссии ЕС по установлению фактов в Сербии с участием Европарламента для оценки на местах состояния демократии, продолжающихся демонстраций, нападений на демонстрантов и репрессий в отношении студентов, ученых, преподавателей и работники государственного сектора", - говорится в резолюции.
Евродепутаты также призывают высших должностных лиц ЕС воздерживаться от заявлений, "восхваляющих" процесс реформ в Сербии.
"(Европарламент - ред.) призывает все страны, участвующие в предстоящей Экспо-2027 в Сербии, принять во внимание серьезные опасения и свидетельства широко распространенной коррупции, связанной с действующими властями, а также сообщения о несоблюдении основных строительных норм и юридических требований при организации и строительстве выставки", - утверждается в резолюции.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину
29 марта, 17:34
Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 октября, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Требования ЕС и протестующих в Сербии во многом близки, заявила Кос
29 апреля, 21:27
 
В миреСербияСеверная МакедонияЧерногорияАлександр ВучичПатриарх Сербский ПорфирийЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
