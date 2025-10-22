Европарламент одобрил переговоры о запрете российских энергоресурсов

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Европейский парламент поддержал переговоры по запрету импорта российских энергоресурсов с января 2028 года, говорится в пресс-релизе законодательного органа.
В начале недели Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от газа с января 2026 года. Он также предложил запретить поставки нефти с января 2028-го.
"Парламент поддержал решение начать переговоры с председательством Дании в Совете ЕС, <...> как это было предложено комиссиями по международной торговле и промышленности, исследованиям и энергетике, когда они заняли свою позицию по этому вопросу 16 октября", — говорится в документе.
Уточняется, что обсуждения начнутся сразу, чтобы достичь соглашения в первом чтении.
Энергокризис в Европе
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Президент Владимир Путин отмечал, что это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
