Европарламент одобрил переговоры о запрете российских энергоресурсов
11:10 22.10.2025 (обновлено: 14:20 22.10.2025)
Европарламент одобрил переговоры о запрете российских энергоресурсов
Европейский парламент поддержал переговоры по запрету импорта российских энергоресурсов с января 2028 года, говорится в пресс-релизе законодательного органа. РИА Новости, 22.10.2025
Кирилл Дмитриев, Марио Драги, Владимир Путин, Европейский центральный банк
Кирилл Дмитриев, Марио Драги, Владимир Путин, Европейский центральный банк
ЕС хочет запретить импорт российского газа и нефти с 1 января 2028 года

Заседание Европарламента. 22 октября 2025 года
Заседание Европарламента. 22 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Заседание Европарламента. 22 октября 2025 года
БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Европейский парламент поддержал переговоры по запрету импорта российских энергоресурсов с января 2028 года, говорится в пресс-релизе законодательного органа.

В начале недели Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от газа с января 2026 года. Он также предложил запретить поставки нефти с января 2028-го.

"Не газ и нефть": Европа скупила у Москвы стратегический ресурс
08:00
"Парламент поддержал решение начать переговоры с председательством Дании в Совете ЕС, <...> как это было предложено комиссиями по международной торговле и промышленности, исследованиям и энергетике, когда они заняли свою позицию по этому вопросу 16 октября", — говорится в документе.
Уточняется, что обсуждения начнутся сразу, чтобы достичь соглашения в первом чтении.
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
Вчера, 08:00

Энергокризис в Европе

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Президент Владимир Путин отмечал, что это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
В России не раз заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер
2 сентября, 17:23
 
Кирилл Дмитриев, Марио Драги, Владимир Путин, Европейский центральный банк
 
 
