ЕС привыкает к ненадежности США, пишет Economist
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 22.10.2025
ЕС привыкает к ненадежности США, пишет Economist
ЕС привыкает к ненадежности США, пишет Economist
В Европе смиряются с тем, что новая система продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину долго не... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, денис шмыгаль, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, НАТО
ЕС привыкает к ненадежности США, пишет Economist

Economist: ЕС привыкает к ненадежности США по вопросу поставок оружия на Украину

© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Европе смиряются с тем, что новая система продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину долго не проработает, сообщает журнал Economist.
Как отмечает издание, последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине вызвали в Европе раздражение тем, как много времени и энергии уходит у европейских лидеров на "антикризисное управление" ввиду сомнений американского лидера в возможности победы Киева в конфликте.
"Но горечь и отрицание из-за ненадежности Америки сменяется смирением. Теперь предполагается, что Америка больше не предоставит помощи Украине и что даже ее готовность продавать продвинутое вооружение европейцам для передачи Украине не будет длительной", - говорится в публикации.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
