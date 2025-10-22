ЕС против мира, если не позволит Путину прилететь в Венгрию, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду, что страны Европы обеспечат пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Венгрию на саммит с президентом США Дональдом Трампом, в противном случае получится, что они не хотят мира.