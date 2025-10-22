Рейтинг@Mail.ru
22.10.2025

ЕС против мира, если не позволит Путину прилететь в Венгрию, заявил Сийярто
11:11 22.10.2025
ЕС против мира, если не позволит Путину прилететь в Венгрию, заявил Сийярто
Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду, что страны Европы обеспечат пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Венгрию на саммит с... РИА Новости, 22.10.2025
ЕС против мира, если не позволит Путину прилететь в Венгрию, заявил Сийярто

Сийярто надеется, что страны Европы обеспечат пролет самолета Путина в Венгрию

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду, что страны Европы обеспечат пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Венгрию на саммит с президентом США Дональдом Трампом, в противном случае получится, что они не хотят мира.
"Я надеюсь, что те страны ЕС, которые лежат на пути возможного маршрута пролета президента Путина в Венгрию, позволят ему пролететь, потому что если они (президенты РФ и США) встретятся, это надежда на установление мира. И если какая-то страна не позволит российскому президенту пролететь, это означает, что они не хотят мира", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто
