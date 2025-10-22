Рейтинг@Mail.ru
Европа создает собственное разведсообщество, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.10.2025
06:48 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/evropa-2049749700.html
Европа создает собственное разведсообщество, сообщают СМИ
Европа создает собственное разведсообщество, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.10.2025
Европа создает собственное разведсообщество, сообщают СМИ
Европейские страны постепенно создают собственное разведывательное сообщество, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:48:00+03:00
2025-10-22T06:48:00+03:00
в мире
европа
брюссель
сша
дональд трамп
дмитрий песков
нато
politico
европа
брюссель
сша
в мире, европа, брюссель, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато, politico, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Европа, Брюссель, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Politico, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Европа создает собственное разведсообщество, сообщают СМИ

Politico: Европа создает собственное разведсообщество

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Европейские страны постепенно создают собственное разведывательное сообщество, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Разведывательные службы по всей Европе хоронят десятилетия взаимного недоверия и начинают создавать совместную разведывательную операцию. За последний год во многих столицах государств-членов в представительствах при Брюсселе появились сотрудники разведки... А сам блок крутит идею создания более мощных полномочий, подобных тем, что у ЦРУ, что раньше считалось немыслимым", - говорится в материале.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России
Вчера, 23:30
По данным газеты, стремление к более глубокому сотрудничеству в сфере разведки значительно усилилось после того, как администрация президента США Дональда Трампа прекратила обмен разведывательной информацией с Киевом.
"(Трамп - ред.) заслуживает Нобелевской премии мира за объединение (разведывательных - ред.) служб Европы", - заявил изданию один из представителей западной разведки.
Издание пишет, что чиновники опасаются, что трансатлантические площадки, включая НАТО, станут менее надежными для обмена разведывательной информацией.
"Медленно, но верно Брюссель строит собственное разведывательное сообщество", - пишет газета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков
Вчера, 12:41
 
В миреЕвропаБрюссельСШАДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОPoliticoЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
