МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Европейские страны постепенно создают собственное разведывательное сообщество, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Разведывательные службы по всей Европе хоронят десятилетия взаимного недоверия и начинают создавать совместную разведывательную операцию. За последний год во многих столицах государств-членов в представительствах при Брюсселе появились сотрудники разведки... А сам блок крутит идею создания более мощных полномочий, подобных тем, что у ЦРУ, что раньше считалось немыслимым", - говорится в материале.
По данным газеты, стремление к более глубокому сотрудничеству в сфере разведки значительно усилилось после того, как администрация президента США Дональда Трампа прекратила обмен разведывательной информацией с Киевом.
"(Трамп - ред.) заслуживает Нобелевской премии мира за объединение (разведывательных - ред.) служб Европы", - заявил изданию один из представителей западной разведки.
Издание пишет, что чиновники опасаются, что трансатлантические площадки, включая НАТО, станут менее надежными для обмена разведывательной информацией.
"Медленно, но верно Брюссель строит собственное разведывательное сообщество", - пишет газета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно.