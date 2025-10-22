https://ria.ru/20251022/es-2049954691.html
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России
ЕС включил в новый пакет санкций 117 судов российского "теневого флота", заявил в среду министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
нидерланды
евросоюз
россия
нидерланды
ГААГА, 22 окт - РИА Новости. ЕС включил в новый пакет санкций 117 судов российского "теневого флота", заявил в среду министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.
"Мы наращиваем санкции против теневого флота России
, включив в них 117 новых судов. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС
", - написал министр в соцсети Х.
Кроме того, по его словам, в ЕС уже работают над следующим пакетом ограничений.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
По сообщениям СМИ, глава евродипломатии Кая Каллас
продвигает идею о некой совместной декларации стран ЕС о ведении от их имени Еврокомиссией
переговоров со странами, под флагом которых могут ходить такие суда, для их задержания и досмотра.
Ван вил на полях встречи глав МИД Европейского союза в Люксембурге
в понедельник заявил, что Нидерланды
поддерживают идею ЕС по досмотру якобы перевозящих российскую нефть судов.