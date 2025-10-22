Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России

ГААГА, 22 окт - РИА Новости. ЕС включил в новый пакет санкций 117 судов российского "теневого флота", заявил в среду министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

"Мы наращиваем санкции против теневого флота России , включив в них 117 новых судов. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС ", - написал министр в соцсети Х.

Кроме того, по его словам, в ЕС уже работают над следующим пакетом ограничений.

Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.

По сообщениям СМИ, глава евродипломатии Кая Каллас продвигает идею о некой совместной декларации стран ЕС о ведении от их имени Еврокомиссией переговоров со странами, под флагом которых могут ходить такие суда, для их задержания и досмотра.