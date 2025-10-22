Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 22.10.2025 (обновлено: 23:54 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/es-2049954691.html
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России - РИА Новости, 22.10.2025
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России
ЕС включил в новый пакет санкций 117 судов российского "теневого флота", заявил в среду министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:52:00+03:00
2025-10-22T23:54:00+03:00
в мире
россия
нидерланды
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20251022/ssha-2049952331.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нидерланды, евросоюз
В мире, Россия, Нидерланды, Евросоюз
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России

Евросоюз ввел санкции против 117 судов теневого флота России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 22 окт - РИА Новости. ЕС включил в новый пакет санкций 117 судов российского "теневого флота", заявил в среду министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.
"Мы наращиваем санкции против теневого флота России, включив в них 117 новых судов. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС", - написал министр в соцсети Х.
Кроме того, по его словам, в ЕС уже работают над следующим пакетом ограничений.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
По сообщениям СМИ, глава евродипломатии Кая Каллас продвигает идею о некой совместной декларации стран ЕС о ведении от их имени Еврокомиссией переговоров со странами, под флагом которых могут ходить такие суда, для их задержания и досмотра.
Ван вил на полях встречи глав МИД Европейского союза в Люксембурге в понедельник заявил, что Нидерланды поддерживают идею ЕС по досмотру якобы перевозящих российскую нефть судов.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
Вчера, 23:39
 
В миреРоссияНидерландыЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала