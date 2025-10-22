Рейтинг@Mail.ru
ЕС ускорит отказ от российского СПГ, заявил МИД Нидерландов
23:49 22.10.2025 (обновлено: 23:50 22.10.2025)
ЕС ускорит отказ от российского СПГ, заявил МИД Нидерландов
в мире, нидерланды, россия, евросоюз
В мире, Нидерланды, Россия, Евросоюз
ЕС ускорит отказ от российского СПГ, заявил МИД Нидерландов

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
ГААГА, 22 окт - РИА Новости. Евросоюз ускорит отказ от российского сжиженного газа, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
Министр иностранных дел Нидерландов в среду подтвердил, что ЕС принял новый пакет санкций в отношении России.
"Мы ускорим постепенный отказ от российского сжиженного природного газа", - написал ван Вил в соцсети Х.
По его словам, в Евросоюзе "всецело привержены" идее прекратить использования этого ископаемого топлива.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
В миреНидерландыРоссияЕвросоюз
 
 
