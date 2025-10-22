Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
23:41 22.10.2025 (обновлено: 23:42 22.10.2025)
В Нидерландах рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
В Нидерландах рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС включает в себя "жесткие меры" против российских доходов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, россия, нидерланды, москва, евросоюз
В мире, Россия, Нидерланды, Москва, Евросоюз
В Нидерландах рассказали о новом пакете санкций ЕС против России

Новый пакет санкций ЕС включает в себя жесткие меры против российских доходов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ГААГА, 22 окт - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС включает в себя "жесткие меры" против российских доходов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
"Важно, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя новые жесткие меры, направленные против российских доходов", - написал министр в соцсети Х.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС сообщило, что страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
В миреРоссияНидерландыМоскваЕвросоюз
 
 
