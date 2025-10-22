Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций
Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС. РИА Новости, 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ssha-2049943421.html
Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС.
"Мы... получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций... В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (9.00 мск - ред.)", - цитирует агентство текст заявления председательства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет, пишет WSJ
