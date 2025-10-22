Рейтинг@Mail.ru
Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления - РИА Новости, 22.10.2025
20:29 22.10.2025
Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления
Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления - РИА Новости, 22.10.2025
Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления
Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления, заявила заместитель директора Лувра по работе с общественностью и безопасности Доминик... РИА Новости, 22.10.2025
франция
Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления

Буффан: Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления

ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления, заявила заместитель директора Лувра по работе с общественностью и безопасности Доминик Буффан.
"Сотрудники отдела по работе с посетителями и охраны Лувра подпадают под действие закона о культурном наследии. Они не подпадают под действие закона о внутренней безопасности. Возможность вооружения этих сотрудников не рассматривается", - сказала Буффан в среду в сенате, через три дня после громкого ограбления, в ходе которого из музея были похищены драгоценности.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра
19 октября, 22:58
