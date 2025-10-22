Лувр не планирует вооружать сотрудников безопасности после ограбления

"Сотрудники отдела по работе с посетителями и охраны Лувра подпадают под действие закона о культурном наследии. Они не подпадают под действие закона о внутренней безопасности. Возможность вооружения этих сотрудников не рассматривается", - сказала Буффан в среду в сенате, через три дня после громкого ограбления, в ходе которого из музея были похищены драгоценности.