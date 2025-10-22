Директор Лувра пожаловалась на устаревшую инфраструктуру

ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Инфраструктура Лувра не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации, заявила директор Лувра Лоранс Де Кар.

"Хроническая нехватка финансирования (нового - ред.) оборудования и инфраструктуры Лувра... Крупная модернизация была произведена 40 лет назад, сейчас оборудование, которое работало с перегрузкой, на грани выхода из строя… и требует реновации", - сказала Де Кар в среду в сенате, через три дня после громкого ограбления, в ходе которого были похищены исторические драгоценности.