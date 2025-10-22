Рейтинг@Mail.ru
15:32 22.10.2025
ЕС принял резолюцию, в которой прописано условие вступление Сербии
ЕС принял резолюцию, в которой прописано условие вступление Сербии
ЕС принял резолюцию, в которой прописано условие вступление Сербии

ЕС: Сербия не вступит в сообщество без санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не введет санкции против России, следует из результатов голосования.
Президент Сербии Александр Вучич 11 октября заявил, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.
Полицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии
15:22
Трансляция процесса голосования велась на сайте Еврокомиссии.
Резолюция была представлена в рамках критики ЕС реакции Белграда на протесты в Нови-Саде в ноябре 2024 года.
Из 632 присутствующих евродепутатов (из 720) 457 проголосовали за, 103 - против и 72 воздержались.
"(Европарламент – ред.) вновь подтверждает, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе измеримого и устойчивого прогресса в основных областях, в частности в отношении верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, независимости правосудия, свободы СМИ, реформы государственного управления, полного согласования с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и санкций против России", - сказано в документе.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин
23 марта, 06:07
 
