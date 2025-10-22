ЕС принял резолюцию, в которой прописано условие вступление Сербии

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не введет санкции против России, следует из результатов голосования.

Из 632 присутствующих евродепутатов (из 720) 457 проголосовали за, 103 - против и 72 воздержались.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.