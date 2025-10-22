Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз готовит торговые меры против Китая, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/es-2049855634.html
Евросоюз готовит торговые меры против Китая, пишет Bloomberg
Евросоюз готовит торговые меры против Китая, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.10.2025
Евросоюз готовит торговые меры против Китая, пишет Bloomberg
Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье в случае, если Брюсселю не... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:04:00+03:00
2025-10-22T15:04:00+03:00
экономика
китай
брюссель
пекин
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
https://ria.ru/20251022/krizis-2049639623.html
китай
брюссель
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, брюссель, пекин, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Китай, Брюссель, Пекин, Еврокомиссия, Евросоюз
Евросоюз готовит торговые меры против Китая, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС прорабатывает торговые меры против Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье в случае, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Еврокомиссия к концу месяца подготовит список торговых мер, которые впоследствии могут быть применены против Китая для усиления переговорного влияния.
Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе, хотя комиссия хочет избежать обсуждения конкретных мер, отметили источники
Министерство коммерции Китайской народной республики 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
08:00
 
ЭкономикаКитайБрюссельПекинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала