СМИ: ЕС включит в пакет санкций против России нефтяные компании из КНР
14:03 22.10.2025
СМИ: ЕС включит в пакет санкций против России нефтяные компании из КНР
Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2025
экономика
россия
китай
евросоюз
россия
китай
экономика, россия, китай, евросоюз
Экономика, Россия, Китай, Евросоюз
СМИ: ЕС включит в пакет санкций против России нефтяные компании из КНР

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Евросоюз включит в новый пакет санкций против РФ четыре китайские компании в нефтяной сфере, в том числе два НПЗ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
"Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России включает четыре компании из нефтяной сферы Китая... В списки войдут два китайских НПЗ, одна китайская торговая фирма и юрлицо, занимающееся обходом (санкций - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
