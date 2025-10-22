https://ria.ru/20251022/es-2049782078.html
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ
Некоторые члены ЕС были недовольны тем, что санкции против Израиля пока не были введены, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Некоторые члены ЕС были недовольны тем, что санкции против Израиля пока не были введены, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.
"Министры иностранных дел, встретившиеся в Брюсселе
в понедельник, решили пока не активировать их (санкции - ред.), что... вызвало недовольство в некоторых государствах-членах", - говорится в публикации.
Согласно документу ЕС
, на который ссылается издание, министры обсудили, каким образом Европейский союз может "внести вклад" в реализацию плана по прекращению конфликта в секторе Газа.
Как отмечает издание, ЕС изучает возможность членства в "Совете мира".
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге
заявила, что проект санкций ЕС против израильских министров все еще находится на рассмотрении, несмотря на прекращение огня.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.