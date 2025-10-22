Рейтинг@Mail.ru
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/es-2049782078.html
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2025
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ
Некоторые члены ЕС были недовольны тем, что санкции против Израиля пока не были введены, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:50:00+03:00
2025-10-22T10:50:00+03:00
в мире
израиль
брюссель
люксембург (округ)
кайя каллас
евросоюз
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20250623/es-2024969002.html
https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032303192.html
https://ria.ru/20250910/ek-2040871470.html
израиль
брюссель
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, брюссель, люксембург (округ), кайя каллас, евросоюз, хамас
В мире, Израиль, Брюссель, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Евросоюз, ХАМАС
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ

Pais: в ЕС недовольны тем, что санкции против Израиля пока не введены

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Некоторые члены ЕС были недовольны тем, что санкции против Израиля пока не были введены, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.
"Министры иностранных дел, встретившиеся в Брюсселе в понедельник, решили пока не активировать их (санкции - ред.), что... вызвало недовольство в некоторых государствах-членах", - говорится в публикации.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля
23 июня, 22:14
Согласно документу ЕС, на который ссылается издание, министры обсудили, каким образом Европейский союз может "внести вклад" в реализацию плана по прекращению конфликта в секторе Газа.
Как отмечает издание, ЕС изучает возможность членства в "Совете мира".
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила, что проект санкций ЕС против израильских министров все еще находится на рассмотрении, несмотря на прекращение огня.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
СМИ: Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе
30 июля, 10:50
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров
10 сентября, 11:00
 
В миреИзраильБрюссельЛюксембург (округ)Кайя КалласЕвросоюзХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала