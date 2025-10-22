Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Некоторые члены ЕС были недовольны тем, что санкции против Израиля пока не были введены, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.

"Министры иностранных дел, встретившиеся в Брюсселе в понедельник, решили пока не активировать их (санкции - ред.), что... вызвало недовольство в некоторых государствах-членах", - говорится в публикации.

Согласно документу ЕС , на который ссылается издание, министры обсудили, каким образом Европейский союз может "внести вклад" в реализацию плана по прекращению конфликта в секторе Газа.

Как отмечает издание, ЕС изучает возможность членства в "Совете мира".

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила, что проект санкций ЕС против израильских министров все еще находится на рассмотрении, несмотря на прекращение огня.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.