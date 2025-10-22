ЕС не перекроет транзит газа из России в Сербию после запрета на импорт

Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза.