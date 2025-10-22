Более 120 экскурсоводов прошли аттестацию в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Подмосковье прошли аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков 126 соискателей за 9 месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, для получения государственной услуги аттестации поступило 294 заявки, проведено 15 заседаний, аттестовано 126 соискателей (122 экскурсовода (гида) и четыре гида-переводчика), из которых 95 человек по Московской области, 26 человек на территории городского округа Коломна, Одинцовского городского округа, Сергиево-Посадского городского округа, городского округа Дубна, муниципального образования Егорьевск, городского округа Кашира, городского округа Красногорск, Можайского муниципального округа, Орехово-Зуевского городского округа и других.

Аттестованным экскурсоводам выдали 100 нагрудных идентификационных карточек.

Из аттестованных — пять гидов, которые проводят маршруты по двум и более субъектам России. Впервые аттестован гид-переводчик по территориям восьми субъектов России. Кроме того, также прошли аттестацию два соискателя, осуществляющих экскурсионную деятельность для туристов с нарушением слуха.

Сотрудники музеев подмосковных муниципалитетов, работающие гидами, также активно проходят аттестацию. С начала оказания государственной услуги из них прошли аттестацию 72 человека, в этом году — более 20.

На данный момент на рассмотрении находятся 48 заявлений на получение аттестации. До конца года запланировано еще пять заседаний аттестационной комиссии экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Московской области: 23 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 18 декабря.