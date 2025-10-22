Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр финансов Антон Силуанов.

"В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами", - добавил он.