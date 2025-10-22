Рейтинг@Mail.ru
Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ekonomika-2049918890.html
Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте
Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте - РИА Новости, 22.10.2025
Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте
Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:54:00+03:00
2025-10-22T18:54:00+03:00
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049664813.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте

Минфин и ЦБ подготовят предложения о межгосударственных расчетах в криптовалюте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр финансов Антон Силуанов.
"Мы начали заниматься формированием реестра майнеров. В этом реестре сейчас находятся 1364 зарегистрированных майнера… Мы с Центральным банком договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов, работы криптобирж. С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу, и с этих расчетов... мы могли соответственно брать налоги и учитывать в налогообложении", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
"В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами", - добавил он.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
21 октября, 17:52
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала