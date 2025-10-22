Минфин и Банк России подготовят предложения о криптовалюте

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр финансов Антон Силуанов.
"Мы начали заниматься формированием реестра майнеров. В этом реестре сейчас находятся 1364 зарегистрированных майнера… Мы с Центральным банком договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов, работы криптобирж. С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу, и с этих расчетов... мы могли соответственно брать налоги и учитывать в налогообложении", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
"В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами", - добавил он.
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
21 октября, 17:52