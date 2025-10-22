Рейтинг@Mail.ru
В ЕК подсчитали, сколько было потрачено на вмешательство в дела Белоруссии
12:55 22.10.2025
В ЕК подсчитали, сколько было потрачено на вмешательство в дела Белоруссии
Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен признал в Европарламенте, что Еврокомиссия уже потратила 170 миллионов евро на поддержку оппозиционных лидеров, партий... РИА Новости, 22.10.2025
В ЕК подсчитали, сколько было потрачено на вмешательство в дела Белоруссии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен признал в Европарламенте, что Еврокомиссия уже потратила 170 миллионов евро на поддержку оппозиционных лидеров, партий и СМИ в Белоруссии в нарушение принципа невмешательства в дела государств.
Принцип невмешательства основан на Уставе ООН 1945 года и запрещает вмешательство во внутренние дела государств без их согласия.
Вячеслав Комиссаренко - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Минске начался заочный суд по делу комика Комиссаренко
24 декабря 2024, 10:52
"Мы солидарны с народом Белоруссии. Мы уже потратили 170 миллионов евро на поддержку населения, независимых СМИ, гражданского общества и тех, кто хочет построить демократическое и свободное будущее", - сказал он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую, находящуюся в Литве, суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Европарламент призовет страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
21 января, 18:00
 
