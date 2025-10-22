https://ria.ru/20251022/efimov-2049688450.html
Ефимов: монолит станции "Рублево-Архангельское" готов почти на 50%
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Монолитные конструкции будущей станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии московского метро готовы почти на 50%, рассказал... РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Монолитные конструкции будущей станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии московского метро готовы почти на 50%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что эти работы начались летом текущего года.
"Сейчас работы выполнены почти на 50%: строителями уложено около 15,5 тысячи кубометров железобетона из запланированного объема более чем в 36 тысяч", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он добавил, что станцию строят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована, откуда идут проходки перегонных тоннелей к "Ильинской" и "Липовой Роще".
В сообщении указывается, что в строительстве станции ежедневно задействованы 350 человек.
Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового кластера "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.
Ранее мэр города Сергей Собянин
рассказал, что в 2026–2028 годах планируется ввести 26,9 километра линий метро, а также 13 станций и одно электродепо.