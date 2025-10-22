Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: монолит станции "Рублево-Архангельское" готов почти на 50%

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Монолитные конструкции будущей станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии московского метро готовы почти на 50%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он напомнил, что эти работы начались летом текущего года.

"Сейчас работы выполнены почти на 50%: строителями уложено около 15,5 тысячи кубометров железобетона из запланированного объема более чем в 36 тысяч", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он добавил, что станцию строят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована, откуда идут проходки перегонных тоннелей к "Ильинской" и "Липовой Роще".

В сообщении указывается, что в строительстве станции ежедневно задействованы 350 человек.

Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового кластера "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.