Главред "Дождя"* Дзядко** обжаловал заочный арест
Главред "Дождя"* Дзядко** обжаловал заочный арест - РИА Новости, 22.10.2025
Главред "Дождя"* Дзядко** обжаловал заочный арест
Защита главред "Дождя*" Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) обжаловала его заочный арест по обвинению в уклонении от обязанностей... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:47:00+03:00
2025-10-22T11:47:00+03:00
2025-10-22T11:47:00+03:00
россия
москва
тихон дзядко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
москва
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита главред "Дождя*" Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) обжаловала его заочный арест по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в данных Головинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания.
Дзядко
** вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей иноагента), он объявлен в розыск. Помимо этого, ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).
Ранее Головинский суд Москвы
выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя*" Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** (обе признаны иноагентами), им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.
Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов