Главред "Дождя"* Дзядко** обжаловал заочный арест

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита главред "Дождя*" Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) обжаловала его заочный арест по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в данных Головинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания.

Дзядко ** вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), он объявлен в розыск. Помимо этого, ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).

Ранее Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя*" Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** (обе признаны иноагентами), им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.

Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России