Главред "Дождя"* Дзядко** обжаловал заочный арест
11:47 22.10.2025
Главред "Дождя"* Дзядко** обжаловал заочный арест
Защита главред "Дождя*" Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) обжаловала его заочный арест по обвинению в уклонении от обязанностей...
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита главред "Дождя*" Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) обжаловала его заочный арест по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в данных Головинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Анна Монгайт*
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 16:48
Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания.
Дзядко** вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), он объявлен в розыск. Помимо этого, ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).
Ранее Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя*" Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** (обе признаны иноагентами), им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.
Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
Тихон Дзядко**
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
6 октября, 16:20
 
