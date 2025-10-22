В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Четыре пассажира получили травмы в опрокинувшемся служебном автобусе на трассе в Марий Эл, сообщила прокуратура республики.

"По оперативной информации, водитель автобуса коммерческого предприятия при повороте на второстепенную дорогу не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса. В результате ДТП пострадало 4 пассажира из числа работников организации, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.