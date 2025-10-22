https://ria.ru/20251022/dtp-2049790911.html
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Четыре пассажира получили травмы в опрокинувшемся служебном автобусе на трассе в Марий Эл, сообщила прокуратура республики.
2025-10-22T11:20:00+03:00
происшествия
Новости
ru-RU
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Четверо человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Четыре пассажира получили травмы в опрокинувшемся служебном автобусе на трассе в Марий Эл, сообщила прокуратура республики.
ДТП произошло в среду около 5.50 мск на 65-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум".
"По оперативной информации, водитель автобуса коммерческого предприятия при повороте на второстепенную дорогу не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса. В результате ДТП пострадало 4 пассажира из числа работников организации, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура Куженерского района взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда.