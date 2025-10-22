Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 22.10.2025
11:20 22.10.2025
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Марий Эл в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Четверо человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Марий Эл

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Четыре пассажира получили травмы в опрокинувшемся служебном автобусе на трассе в Марий Эл, сообщила прокуратура республики.
ДТП произошло в среду около 5.50 мск на 65-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум".
"По оперативной информации, водитель автобуса коммерческого предприятия при повороте на второстепенную дорогу не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса. В результате ДТП пострадало 4 пассажира из числа работников организации, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура Куженерского района взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
10:18
 
Происшествия
 
 
