"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В США состоялась ежегодная конференция Ассоциации армии США (AUSA) — военнослужащие и гражданские эксперты обсуждали вопросы развития cухопутных войск. Ожидаемо в центре внимания оказались технологии защиты от дронов различного назначения. О планах американцев — в материале РИА Новости.

Догнать Москву и Пекин

На конференции прозвучала очевидная истина: США отстают от России и Китая как в сфере боевого применения дронов, так и в возможностях защиты от них. Здесь, как и в области гиперзвукового оружия, Вашингтон в положении догоняющего. Это не может не беспокоить американских военных, видевших кадры объективного контроля, на которых копеечные FPV-дроны с легкостью уничтожают американские танки за миллионы долларов. Надежного противодействия этому у США на сегодняшний день нет.

"Нам необходимо обеспечить постоянное опережение угрозы", — заявил полковник Гай Йелвертон, руководитель проекта отдела по борьбе с беспилотниками армии США. — Для этого нужна здоровая конкуренция. Армия отобрала 12 поставщиков, которые должны в срок предоставить свои решения. Подобные соревнования мы будем проводить минимум раз в два года. Их итогом должны стать эффективные технологии защиты от дронов как индивидуальных бойцов и стационарных объектов, так и боевой техники".

Йелвертон добавил, что разработка средств противодействия должна идти по нескольким направлениям — в зависимости от размеров, характеристик и боевых возможностей беспилотников противника. Для удобства БПЛА поделили на категории — от одного до пяти, от самых легких "птичек" до самых тяжелых. Российские "Герани", к примеру, относятся к третьей категории. Все, что легче, — FPV-дроны и барражирующие боеприпасы (например, "Ланцет"). Все, что тяжелее, — дальние высотные разведчики и "ударники" оперативно-стратегического уровня.

Не бюджетный подход

Согласно новой американской стратегии, для противостояния каждой категории требуются соответствующие инструменты. Так, борьба с дронами первого и второго уровня должна возлагаться непосредственно на подразделения, по которым наносится удар. Для этого американцы разрабатывают индивидуальные комплекты для военнослужащих: средства обнаружения, носимый РЭБ и оружие кинетического поражения БПЛА. Аналогичные устройства собираются устанавливать и на военную технику.

По сути, здесь американцы планируют перенимать российский и украинский опыт. По обе стороны фронта военнослужащие применяют портативные комплексы радиоэлектронной борьбы, дрон-детекторы и то самое "оружие кинетического поражения" — гражданские дробовики с картечью и кустарно изготовленные устройства для стрельбы дробовыми патронами из автоматов. И российская, и украинская техника сегодня прикрыта "мангалами", сетями, бортовыми системами РЭБ. "Голый" танк без этих усовершенствований на современном поле боя живет очень недолго.

При этом российский и украинский подход к защите от дронов — достаточно бюджетный. Многие решения придумывают и реализуют непосредственно на фронте, по инициативе снизу. У американцев же этого опыта нет. Они обладают лишь теоретическими знаниями и докладами разведки, их промышленность пока не нащупала оптимальное сочетание "цена — качество" для нужного масштаба производства дронов. Не так давно министр обороны США продемонстрировал общественности "первый американский военный FPV-дрон". Знатоки немедленно опознали в нем гражданскую модель стоимостью около 35 тысяч долларов. Не очень бюджетно, мягко говоря.

Третья категория

Четвертая и пятая категории дронов, по классификации Гая Йелвертона, — тяжелые разведывательные и ударные беспилотники оперативно-стратегического класса. К ним относятся, например, американские БПЛА Reaper, Gray Eagle, Sentinel, Global Hawk и ряд других. Их главные особенности — большая дальность и высота полета, высокая автономность, способность длительное время действовать в районе выполнения боевой задачи, возможность применять высокоточное оружие.

© Фото : U.S. Air Force Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk © Фото : U.S. Air Force Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk

Вопросы противодействия этим категориям дронов в Пентагоне отложили в долгий ящик. В конце концов, БПЛА этих типов в достаточном количестве есть только у США. В России к этому рангу можно отнести разве что тяжелый С-70 "Охотник", который пока не вышел на стадию серийного производства. Бороться с ним и подобными ему американцы планируют посредством "взрослой" ПВО — комплексов Patriot, истребительной авиации ВВС и ВМС США.

Больше всего американских генералов беспокоит третья категория БПЛА. К ней они отнесли, в частности, российские дроны большой дальности "Герань". В Пентагоне констатируют: этому оружию нет надежного противодействия. По информации западных СМИ, "Герани" серьезно эволюционировали за время СВО — научились резко менять курс, чтобы избежать перехвата, подниматься на большую высоту, чтобы быть в недосягаемости от наземных мобильных огневых групп с пулеметами, быстро пикировать на цель. Вдобавок их на финальном этапе траектории начали наводить на цель операторы.

На сегодняшний день американцы не знают, что делать с дронами третьей категории. Возможностей комплексов обороны против дронов первых двух рангов для "Гераней" явно недостаточно. Малоразмерным РЭБ их не подавить, из дробовика не сбить. А расходовать на такую цель ракету ЗРК Patriot стоимостью около четырех миллионов долларов явно избыточно. При интенсивности, с которой Россия запускает "Герани" (сотни дронов в сутки), потребуется очень много таких ракет.