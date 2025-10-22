Рейтинг@Mail.ru
"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев
08:00 22.10.2025
"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев
"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев
В США состоялась ежегодная конференция Ассоциации армии США (AUSA) — военнослужащие и гражданские эксперты обсуждали вопросы развития cухопутных войск. Ожидаемо РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:00:00+03:00
2025-10-22T08:03:00+03:00
безопасность
сша
россия
москва
министерство обороны сша
РИА Новости
Андрей Коц
Андрей Коц
Новости
безопасность, сша, россия, москва, министерство обороны сша
Безопасность, США, Россия, Москва, Министерство обороны США

"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев

© РИА Новости / Мария МарикянРасчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области
Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В США состоялась ежегодная конференция Ассоциации армии США (AUSA) — военнослужащие и гражданские эксперты обсуждали вопросы развития cухопутных войск. Ожидаемо в центре внимания оказались технологии защиты от дронов различного назначения. О планах американцев — в материале РИА Новости.

Догнать Москву и Пекин

На конференции прозвучала очевидная истина: США отстают от России и Китая как в сфере боевого применения дронов, так и в возможностях защиты от них. Здесь, как и в области гиперзвукового оружия, Вашингтон в положении догоняющего. Это не может не беспокоить американских военных, видевших кадры объективного контроля, на которых копеечные FPV-дроны с легкостью уничтожают американские танки за миллионы долларов. Надежного противодействия этому у США на сегодняшний день нет.
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета FPV-дронов
Боевая работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета FPV-дронов
"Нам необходимо обеспечить постоянное опережение угрозы", — заявил полковник Гай Йелвертон, руководитель проекта отдела по борьбе с беспилотниками армии США. — Для этого нужна здоровая конкуренция. Армия отобрала 12 поставщиков, которые должны в срок предоставить свои решения. Подобные соревнования мы будем проводить минимум раз в два года. Их итогом должны стать эффективные технологии защиты от дронов как индивидуальных бойцов и стационарных объектов, так и боевой техники".
Йелвертон добавил, что разработка средств противодействия должна идти по нескольким направлениям — в зависимости от размеров, характеристик и боевых возможностей беспилотников противника. Для удобства БПЛА поделили на категории — от одного до пяти, от самых легких "птичек" до самых тяжелых. Российские "Герани", к примеру, относятся к третьей категории. Все, что легче, — FPV-дроны и барражирующие боеприпасы (например, "Ланцет"). Все, что тяжелее, — дальние высотные разведчики и "ударники" оперативно-стратегического уровня.

Не бюджетный подход

Согласно новой американской стратегии, для противостояния каждой категории требуются соответствующие инструменты. Так, борьба с дронами первого и второго уровня должна возлагаться непосредственно на подразделения, по которым наносится удар. Для этого американцы разрабатывают индивидуальные комплекты для военнослужащих: средства обнаружения, носимый РЭБ и оружие кинетического поражения БПЛА. Аналогичные устройства собираются устанавливать и на военную технику.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"
20 октября, 12:44
По сути, здесь американцы планируют перенимать российский и украинский опыт. По обе стороны фронта военнослужащие применяют портативные комплексы радиоэлектронной борьбы, дрон-детекторы и то самое "оружие кинетического поражения" — гражданские дробовики с картечью и кустарно изготовленные устройства для стрельбы дробовыми патронами из автоматов. И российская, и украинская техника сегодня прикрыта "мангалами", сетями, бортовыми системами РЭБ. "Голый" танк без этих усовершенствований на современном поле боя живет очень недолго.
При этом российский и украинский подход к защите от дронов — достаточно бюджетный. Многие решения придумывают и реализуют непосредственно на фронте, по инициативе снизу. У американцев же этого опыта нет. Они обладают лишь теоретическими знаниями и докладами разведки, их промышленность пока не нащупала оптимальное сочетание "цена — качество" для нужного масштаба производства дронов. Не так давно министр обороны США продемонстрировал общественности "первый американский военный FPV-дрон". Знатоки немедленно опознали в нем гражданскую модель стоимостью около 35 тысяч долларов. Не очень бюджетно, мягко говоря.

Третья категория

Четвертая и пятая категории дронов, по классификации Гая Йелвертона, — тяжелые разведывательные и ударные беспилотники оперативно-стратегического класса. К ним относятся, например, американские БПЛА Reaper, Gray Eagle, Sentinel, Global Hawk и ряд других. Их главные особенности — большая дальность и высота полета, высокая автономность, способность длительное время действовать в районе выполнения боевой задачи, возможность применять высокоточное оружие.
© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Вопросы противодействия этим категориям дронов в Пентагоне отложили в долгий ящик. В конце концов, БПЛА этих типов в достаточном количестве есть только у США. В России к этому рангу можно отнести разве что тяжелый С-70 "Охотник", который пока не вышел на стадию серийного производства. Бороться с ним и подобными ему американцы планируют посредством "взрослой" ПВО — комплексов Patriot, истребительной авиации ВВС и ВМС США.
Больше всего американских генералов беспокоит третья категория БПЛА. К ней они отнесли, в частности, российские дроны большой дальности "Герань". В Пентагоне констатируют: этому оружию нет надежного противодействия. По информации западных СМИ, "Герани" серьезно эволюционировали за время СВО — научились резко менять курс, чтобы избежать перехвата, подниматься на большую высоту, чтобы быть в недосягаемости от наземных мобильных огневых групп с пулеметами, быстро пикировать на цель. Вдобавок их на финальном этапе траектории начали наводить на цель операторы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ
17 октября, 19:18
На сегодняшний день американцы не знают, что делать с дронами третьей категории. Возможностей комплексов обороны против дронов первых двух рангов для "Гераней" явно недостаточно. Малоразмерным РЭБ их не подавить, из дробовика не сбить. А расходовать на такую цель ракету ЗРК Patriot стоимостью около четырех миллионов долларов явно избыточно. При интенсивности, с которой Россия запускает "Герани" (сотни дронов в сутки), потребуется очень много таких ракет.
Американская армия получила множество серьезных поводов для размышления. До недавних пор казалось, что беспилотники — это "длинная рука", которой обладают лишь США. Однако опыт СВО показал: дроны способны доминировать и на тактическом уровне, заменяя собой и танки, и вертолеты, и артиллерию. Сейчас Пентагон вынужден тратить серьезные деньги, чтобы узнать то, что российской армии уже давно известно. Важно сохранить это преимущество и быть на несколько шагов впереди.
 
БезопасностьСШАРоссияМоскваМинистерство обороны США
 
 
