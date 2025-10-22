Рейтинг@Mail.ru
Дронов: количество студентов в НовГУ за 9 лет выросло почти на 200%
22.10.2025
14:36 22.10.2025
Дронов: количество студентов в НовГУ за 9 лет выросло почти на 200%
Дронов: количество студентов в НовГУ за 9 лет выросло почти на 200%
Дронов: количество студентов в НовГУ за 9 лет выросло почти на 200%

Количество студентов в НовГУ с 2017 года выросло почти на 200%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Количество студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого с 2017 года выросло почти на 200%, еще больше выросли контрольные цифры приема в вуз, рассказал глава региона Александр Дронов.
Он уточнил, что в среду встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, чтобы обсудить будущее НовГУ и проекты в сфере науки и образования. Дронов рассказал, что в 2025 году вуз занял 94-е место в Национальном рейтинге университетов, продемонстрировав рост на 85 позиций за последние пять лет.
"Увеличение числа студентов – 199% по сравнению с 2017 годом: в 2025 году в университете обучается 16 013 студентов. Контрольные цифры приема на 2025 год составляют 3190 мест, что на 245% больше, чем в 2017 году", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что НовГУ активно участвует в программе "Приоритет" и федеральном проекте "Создание сети современных кампусов", а также является получателем мегагранта для исследований в области микропластика. Вуз стал центром для подготовки квалифицированных инженерных кадров в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". Проект реализуется на базе ведущих вузов в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями, что позволит обеспечить технологическую независимость страны.
Кроме того, Дронов рассказал о строительстве второй очереди инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника — Валдай", который был создан по поручению президента РФ.
"В рамках развития ИНТЦ завершены основные работы по благоустройству прилегающей территории, а также продолжается строительство центра полупроводникового материаловедения и канатной дороги через реку Волхов", - отметил Дронов.
Глава региона уточнил, что в ходе встречи также обсудили ход строительства современного университетского кампуса, который является частью концепции "Город-университет" и строится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Дронов поблагодарил Фалькова за внимание к Новгородской области.
