Дронов: количество студентов в НовГУ за 9 лет выросло почти на 200%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Количество студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого с 2017 года выросло почти на 200%, еще больше выросли контрольные цифры приема в вуз, рассказал глава региона Александр Дронов.

Он уточнил, что в среду встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, чтобы обсудить будущее НовГУ и проекты в сфере науки и образования. Дронов рассказал, что в 2025 году вуз занял 94-е место в Национальном рейтинге университетов, продемонстрировав рост на 85 позиций за последние пять лет.

"Увеличение числа студентов – 199% по сравнению с 2017 годом: в 2025 году в университете обучается 16 013 студентов. Контрольные цифры приема на 2025 год составляют 3190 мест, что на 245% больше, чем в 2017 году", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что НовГУ активно участвует в программе "Приоритет" и федеральном проекте "Создание сети современных кампусов", а также является получателем мегагранта для исследований в области микропластика. Вуз стал центром для подготовки квалифицированных инженерных кадров в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". Проект реализуется на базе ведущих вузов в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями, что позволит обеспечить технологическую независимость страны.

Кроме того, Дронов рассказал о строительстве второй очереди инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника — Валдай", который был создан по поручению президента РФ.

"В рамках развития ИНТЦ завершены основные работы по благоустройству прилегающей территории, а также продолжается строительство центра полупроводникового материаловедения и канатной дороги через реку Волхов", - отметил Дронов.