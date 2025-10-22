Рейтинг@Mail.ru
"Донспасцентр" с 2014 года доставил в новые регионы более 200 тонн грузов
Ростовская область
Ростовская область
 
19:55 22.10.2025
"Донспасцентр" с 2014 года доставил в новые регионы более 200 тонн грузов
"Донспасцентр" с 2014 года доставил в новые регионы более 200 тонн грузов - РИА Новости, 22.10.2025
"Донспасцентр" с 2014 года доставил в новые регионы более 200 тонн грузов
Спасатели "Донспасцентра" с 2014 года доставили в новые регионы более 200 тонн гуманитарных грузов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.10.2025
"Донспасцентр" с 2014 года доставил в новые регионы более 200 тонн грузов

Более 200 тонн гуманитарной помощи было доставлено в новые регионы с 2014 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Спасатели "Донспасцентра" с 2014 года доставили в новые регионы более 200 тонн гуманитарных грузов, сообщает правительство региона.
В среду глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывали в Донском спасательном центре и поздравили коллектив с 60-летием учреждения.
"Личный состав центра неоднократно принимал участие в самых сложных спасательных и гуманитарных операциях. Вы всегда были там, где людям требовалась помощь. Ваши усилия и заслуги по достоинству оценены руководством страны", - сказал Куренков.
Губернатор Ростовской области подчеркнул, что ростовские спасатели всегда первые там, где нужна помощь.
"Донской спасательный центр по праву считается одним из ключевых подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям. Это надежный щит не только для 4 миллионов жителей Ростовской области, это опорное подразделение и двух больших федеральных округов", - сказал Слюсарь.
Он отметил, что за 60 лет на их счету более 150 тысяч спасённых жизней.
Отдельные слова признательности глава региона адресовал за вклад в спасение Донбасса.
"С 2014 года спасатели доставили более 200 тысяч тонн жизненно важных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Пиротехники обезвредили тысячи боеприпасов со времен Великой отечественной войны и современных конфликтов", - уточняется в сообщении.
Слюсарь также поблагодарил спасателей за оперативные и слаженные действия при ликвидации ЧС после воздушных атак на гражданскую инфраструктуру в регионе.
"Мы фактически являемся прифронтовым регионом, и каждый день у нас здесь налеты. Хотел поблагодарить вас и ваших коллег за совместную работу, за оперативность реакции и профессионализм", - сказал губернатор.
Глава федерального чрезвычайного ведомства отметил слаженное взаимодействие федерального министерства с региональными профильными службами и работу правительства по обновлению системы оповещения в регионе.
Ростовская областьРостовская областьРоссияДонбассЮрий СлюсарьАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
