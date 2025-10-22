Рябков рассказал о ситуации вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний

"Однако, принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию. При этом Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, продолжает полноценное участие в работе подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ", - подчеркнул Рябков.