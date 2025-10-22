Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о ситуации вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 22.10.2025
17:50 22.10.2025
Рябков рассказал о ситуации вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний
Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний непростая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
россия, сша, сергей рябков
Россия, США, Сергей Рябков
Рябков рассказал о ситуации вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний

Рябков: ситуация вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний непростая

Сергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний непростая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Рассуждая о вопросах, связанных с укреплением международного режима нераспространения ядерного оружия, не могу не отметить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Перспектива его вступления в силу по-прежнему не просматривается. Безусловно, первопричиной такого плачевного положения дел остается позиция США, которые за без малого 30 лет так и не удосужились ратифицировать этот договор", - сказал Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и долго мирилась с отсутствием прогресса в США на данном направлении, отметил он.
"Однако, принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию. При этом Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, продолжает полноценное участие в работе подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ", - подчеркнул Рябков.
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
Рябков ответил на вопрос об обратной связи от США на предложение по ДСНВ
Рябков ответил на вопрос об обратной связи от США на предложение по ДСНВ
Вчера, 09:15
 
