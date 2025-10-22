https://ria.ru/20251022/dogovor-2049906739.html
Рябков рассказал о ситуации вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний
Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний непростая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
Россия, США, Сергей Рябков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний непростая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Рассуждая о вопросах, связанных с укреплением международного режима нераспространения ядерного оружия, не могу не отметить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Перспектива его вступления в силу по-прежнему не просматривается. Безусловно, первопричиной такого плачевного положения дел остается позиция США
, которые за без малого 30 лет так и не удосужились ратифицировать этот договор", - сказал Рябков
на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов
.
Россия
ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и долго мирилась с отсутствием прогресса в США на данном направлении, отметил он.
"Однако, принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию. При этом Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, продолжает полноценное участие в работе подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ", - подчеркнул Рябков.
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.