В суд поступило дело Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море
В суд поступило дело Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море
2025-10-22T10:13:00+03:00
происшествия
охотское море
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
Новости
ru-RU
В суд поступило дело Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после 2 месяцев дрейфа в Охотском море, поступило в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, сообщили РИА Новости в суде.
Десятого октября представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК
сообщил РИА Новости, что уголовное дело на Пичугина по статьям "использование заведомо подложного документа" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Дело поступило сегодня, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник.
Дальневосточная транспортная прокуратура
сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море
на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ
"Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки
14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана
, в конце октября его выписали.
Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". В следствии сообщали, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же, Пичугин на имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.