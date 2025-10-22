Рейтинг@Mail.ru
10:13 22.10.2025
В суд поступило дело Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море
В суд поступило дело Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море
происшествия, охотское море, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Охотское море, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
В суд поступило дело Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море

В суд поступило дело выжившего после 2 месяцев дрейфа в Охотском море Пичугина

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после 2 месяцев дрейфа в Охотском море, поступило в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, сообщили РИА Новости в суде.
Десятого октября представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК сообщил РИА Новости, что уголовное дело на Пичугина по статьям "использование заведомо подложного документа" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" направлено в суд для рассмотрения по существу.
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Выживший на катамаране в Охотском море не признает вину
10 октября, 12:59
"Дело поступило сегодня, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали.
Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". В следствии сообщали, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же, Пичугин на имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.
Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
27 января, 08:00
 
ПроисшествияОхотское мореХабаровский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
