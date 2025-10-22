Во Владимирской области дачника заподозрили в убийстве соседей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дачник из Подмосковья застрелил из охотничьего ружья своих соседей во Владимирской области на фоне конфликтных отношений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

"Девятнадцатого октября 2025 года утром мужчина пошел на охоту. Увидев потерпевшую на крыльце ее дома, мужчина подошел к ней, чтобы поговорить. В ходе возобновившейся ссоры он выстрелил в женщину из охотничьего ружья REXIMEX, после чего произвел не менее двух выстрелов в выходящего из дома сожителя", - уточняется в релизе.