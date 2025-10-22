https://ria.ru/20251022/dachnik-2049797469.html
Во Владимирской области дачника заподозрили в убийстве соседей
Дачник из Подмосковья застрелил из охотничьего ружья своих соседей во Владимирской области на фоне конфликтных отношений, сообщили в пресс-службе СУСК России по РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дачник из Подмосковья застрелил из охотничьего ружья своих соседей во Владимирской области на фоне конфликтных отношений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
"Девятнадцатого октября 2025 года в утреннее время на территории домовладения в местечке Шордога Юрьев-Польского района
обнаружены тела проживающих в доме сожителей – мужчины 1976 года рождения и женщины 1970 года рождения, с огнестрельными ранениями", - сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Как уточняется, по подозрению в убийстве задержан их сосед, житель Московской области
1964 года рождения, приехавший в этот район к себе на дачу. Предварительно установлено, что у фигуранта и его супруги был конфликт с погибшими.
"Девятнадцатого октября 2025 года утром мужчина пошел на охоту. Увидев потерпевшую на крыльце ее дома, мужчина подошел к ней, чтобы поговорить. В ходе возобновившейся ссоры он выстрелил в женщину из охотничьего ружья REXIMEX, после чего произвел не менее двух выстрелов в выходящего из дома сожителя", - уточняется в релизе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух лиц). Подозреваемый задержан и дал показания на месте происшествия. Сотрудники полиции также допрашивают свидетелей.