В Челябинской области и Ставрополе прогремели взрывы, есть жертвы
22:34 22.10.2025 (обновлено: 09:02 23.10.2025)
В Челябинской области и Ставрополе прогремели взрывы, есть жертвы
На одном из предприятий в Челябинской области прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
В Копейске в Челябинской области прогремел взрыв на предприятии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На одном из предприятий в Челябинской области прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы", — написал он.

По предварительной информации, погибли четыре человека. Пятеро пострадали, все они в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы жителям и гражданским объектам нет. На место происшествия прибыли оперативные службы, развернут оперативный штаб. Версия с атакой украинского беспилотника пока не подтверждается.
Ранее вечером взрыв прогремел в Ставрополе. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, при детонации взрывного устройства на остановке общественного транспорта пострадала женщина. Осколки попали ей в ногу, женщину отвезли в больницу. ЧП произошло в 204-м квартале. Территорию оцепили, идет расследование.
По сообщениям СМИ, место взрыва расположено рядом с воинской частью. Согласно данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник мог заложить СВУ в коляску, после чего переложил его в урну. Из публикации интернет-издания Baza в мессенджере следует, что подозреваемого задержали, однако официального подтверждения этому пока нет.
