В Челябинской области и Ставрополе прогремели взрывы, есть жертвы

"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска . К сожалению, есть жертвы", — написал он.

По предварительной информации, погибли четыре человека. Пятеро пострадали, все они в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы жителям и гражданским объектам нет. На место происшествия прибыли оперативные службы, развернут оперативный штаб. Версия с атакой украинского беспилотника пока не подтверждается.

По сообщениям СМИ, место взрыва расположено рядом с воинской частью. Согласно данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник мог заложить СВУ в коляску, после чего переложил его в урну. Из публикации интернет-издания Baza в мессенджере следует, что подозреваемого задержали, однако официального подтверждения этому пока нет.