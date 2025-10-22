https://ria.ru/20251022/chp-2049945617.html
В Челябинской области и Ставрополе прогремели взрывы, есть жертвы
На одном из предприятий в Челябинской области прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
На одном из предприятий в Челябинской области прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале
"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы", — написал он.
По предварительной информации, погибли четыре человека. Пятеро пострадали, все они в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы жителям и гражданским объектам нет. На место происшествия прибыли оперативные службы, развернут оперативный штаб. Версия с атакой украинского беспилотника пока не подтверждается.
Ранее вечером взрыв прогремел в Ставрополе
. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, при детонации взрывного устройства на остановке общественного транспорта пострадала женщина. Осколки попали ей в ногу, женщину отвезли в больницу. ЧП произошло в 204-м квартале. Территорию оцепили, идет расследование.
По сообщениям СМИ, место взрыва расположено рядом с воинской частью. Согласно данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник мог заложить СВУ в коляску, после чего переложил его в урну. Из публикации интернет-издания Baza в мессенджере следует, что подозреваемого задержали, однако официального подтверждения этому пока нет.