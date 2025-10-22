https://ria.ru/20251022/chp-2049941089.html
В Ставрополе прогремел взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.10.2025
В Ставрополе прогремел взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв, пострадала женщина, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T21:42:00+03:00
2025-10-22T21:42:00+03:00
2025-10-23T09:02:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049940936_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c572f37a76f6d38644a918e1b75a8b38.jpg
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049050338.html
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049940936_74:0:819:559_1920x0_80_0_0_8974f224dd1c584bacc4ed6ea5a3d603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, россия
Происшествия, Ставрополь, Россия
В Ставрополе прогремел взрыв
На остановке в Ставрополе прогремел взрыв, пострадала женщина
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Ставрополе прогремел взрыв, пострадала женщина, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Неустановленное взрывное устройство было заложено на остановке общественного транспорта. В результате пострадала случайная женщина — осколки попали ей в ногу", — сказал собеседник агентства.
По его данным, ЧП произошло в 204-м квартале Ставрополя
. Пострадавшую отвезли в больницу. Территорию оцепили, идет расследование.
По сообщениям СМИ, место взрыва расположено рядом с воинской частью. Согласно данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник мог заложить СВУ в коляску, после чего переложил его в урну. Из публикации интернет-издания Baza в мессенджере следует, что подозреваемого задержали, однако официального подтверждения этому пока нет.