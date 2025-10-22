В Ставрополе прогремел взрыв

"Неустановленное взрывное устройство было заложено на остановке общественного транспорта. В результате пострадала случайная женщина — осколки попали ей в ногу", — сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, место взрыва расположено рядом с воинской частью. Согласно данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник мог заложить СВУ в коляску, после чего переложил его в урну. Из публикации интернет-издания Baza в мессенджере следует, что подозреваемого задержали, однако официального подтверждения этому пока нет.