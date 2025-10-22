Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 22.10.2025 (обновлено: 09:02 23.10.2025)
https://ria.ru/20251022/chp-2049941089.html
В Ставрополе прогремел взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.10.2025
В Ставрополе прогремел взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв, пострадала женщина, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T21:42:00+03:00
2025-10-23T09:02:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049940936_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c572f37a76f6d38644a918e1b75a8b38.jpg
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049050338.html
ставрополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049940936_74:0:819:559_1920x0_80_0_0_8974f224dd1c584bacc4ed6ea5a3d603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, россия
Происшествия, Ставрополь, Россия
В Ставрополе прогремел взрыв

На остановке в Ставрополе прогремел взрыв, пострадала женщина

© Фото : Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь"На месте взрыва в Ставрополе
На месте взрыва в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь"
На месте взрыва в Ставрополе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Ставрополе прогремел взрыв, пострадала женщина, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Неустановленное взрывное устройство было заложено на остановке общественного транспорта. В результате пострадала случайная женщина — осколки попали ей в ногу", — сказал собеседник агентства.
По его данным, ЧП произошло в 204-м квартале Ставрополя. Пострадавшую отвезли в больницу. Территорию оцепили, идет расследование.
По сообщениям СМИ, место взрыва расположено рядом с воинской частью. Согласно данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник мог заложить СВУ в коляску, после чего переложил его в урну. Из публикации интернет-издания Baza в мессенджере следует, что подозреваемого задержали, однако официального подтверждения этому пока нет.
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
18 октября, 09:24
 
ПроисшествияСтавропольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала