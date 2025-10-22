Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор сообщил о масштабной DDoS-атаке - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 22.10.2025 (обновлено: 20:17 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/chp-2049931162.html
Россельхознадзор сообщил о масштабной DDoS-атаке
Россельхознадзор сообщил о масштабной DDoS-атаке - РИА Новости, 22.10.2025
Россельхознадзор сообщил о масштабной DDoS-атаке
Масштабная DDoS-атака ведется на информационные системы Россельхознадзора с утра 22 октября, угрозы целостности и конфиденциальности данных нет, сообщило... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T20:13:00+03:00
2025-10-22T20:17:00+03:00
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
мегафон
ростелеком
технологии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164116_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b309301219f31edd459f1f5f94108ab8.jpg
https://ria.ru/20251014/albaneze-2048170438.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164116_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_b4e16f7d627d202cdcb5704b8f9d5229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), мегафон, ростелеком, технологии, происшествия
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Мегафон, Ростелеком, Технологии, Происшествия
Россельхознадзор сообщил о масштабной DDoS-атаке

Россельхознадзор зафиксировал DDoS-атаку на свои информационные системы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкхакер
хакер - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Масштабная DDoS-атака ведется на информационные системы Россельхознадзора с утра 22 октября, угрозы целостности и конфиденциальности данных нет, сообщило ведомство.
"Россельхознадзор информирует о том, что с 8 часов 40 минут 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака. Угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы связи "Мегафон", "Ростелеком" и "Интелск" проводят необходимые работы для отражения атаки по фильтрации вредоносного трафика. В связи с этим информационные системы Россельхознадзора могут быть временно недоступны в зависимости от географической точки или способа подключения к ним.
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
14 октября, 13:38
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)МегафонРостелекомТехнологииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала