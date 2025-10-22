https://ria.ru/20251022/chp-2049931162.html
Россельхознадзор сообщил о масштабной DDoS-атаке
Масштабная DDoS-атака ведется на информационные системы Россельхознадзора с утра 22 октября, угрозы целостности и конфиденциальности данных нет, сообщило... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T20:13:00+03:00
2025-10-22T20:13:00+03:00
2025-10-22T20:17:00+03:00
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
мегафон
ростелеком
технологии
происшествия
