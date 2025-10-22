В Липецкой области мужчину оштрафовали за фото тату с Бафометом

ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Добринский районный суд Липецкой области оштрафовал мужчину на 1 тысячу рублей за публикацию в социальных сетях фотографии предплечья с надписью "SATAN" и изображением животного с рогами, похожего на козла "Бафомета", следует из материалов дела.

В них отмечается, что позже мужчина опубликовал фото с изображение девочки, держащей на руках животного с рогами, похожего на козла "Бафомета" с надписями "как женщины выбирают себе мужа" и "Мама, это Саша. Он хороший". Также у него на странице было опубликовано фото изображения животного с рогами и пятиконечной звездой и тремя перевернутыми крестами, а также фотографии других татуировок похожего содержания.