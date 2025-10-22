https://ria.ru/20251022/chp-2049893798.html
В Липецкой области мужчину оштрафовали за фото тату с Бафометом
2025-10-22T16:57:00+03:00
2025-10-22T16:57:00+03:00
2025-10-22T16:57:00+03:00
происшествия
липецкая область
россия
липецкая область
россия
В Липецкой области мужчину оштрафовали за фото тату с Бафометом
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Добринский районный суд Липецкой области оштрафовал мужчину на 1 тысячу рублей за публикацию в социальных сетях фотографии предплечья с надписью "SATAN" и изображением животного с рогами, похожего на козла "Бафомета", следует из материалов дела.
"Публично демонстративно разместил информационный материал изображения (фото) … изображение (фото) на внешней стороне правого предплечья Карасева А.Э. надпись "SATAN"; 28.11.2024 изображение головы животного с рогами, внешне имеющего сходство с козлом ("Бафометом")", — говорится в материалах дела.
В них отмечается, что позже мужчина опубликовал фото с изображение девочки, держащей на руках животного с рогами, похожего на козла "Бафомета" с надписями "как женщины выбирают себе мужа" и "Мама, это Саша. Он хороший". Также у него на странице было опубликовано фото изображения животного с рогами и пятиконечной звездой и тремя перевернутыми крестами, а также фотографии других татуировок похожего содержания.
"Карасева Александра Эдуардовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций - ред.), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в документах.