В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП
В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП
2025-10-22T16:26:00+03:00
2025-10-22T16:26:00+03:00
2025-10-22T16:32:00+03:00
ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. Пьяный братчанин угнал иномарку, чтобы уехать домой, но по дороге врезался в рейсовый автобус, угонщика задержали и завели уголовное дело, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На пересечении улиц Комсомольская и Подбельского в Братске
18-летний местный житель на Hyunda
i Solaris въехал в автобус. Полицейские, заметив у молодого человека явные признаки опьянения, предложили пройти процедуру медосвидетельствования. Однако он отказался. После составления административных протоколов автомобиль поместили на арестплощадку.
Спустя несколько часов после ДТП с автобусом в дежурную часть обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что ночью неизвестный угнал его автомобиль от дома на улице Подбельского.
"Сотрудники полиции установили, что к хищению автомобиля причастен виновник аварии, произошедшей ранее на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского. Оперативники задержали подозреваемого, который признался в содеянном и рассказал, что хотел уехать домой, увидел заведенную машину, сел в нее, уехал и врезался в автобус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ДТП никто не пострадал. По факту угона заведено уголовное дело.