В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП - РИА Новости, 22.10.2025
16:26 22.10.2025 (обновлено: 16:32 22.10.2025)
В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП
В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП
происшествия
иркутская область
братск
hyundai creta
происшествия, иркутская область, братск, hyundai creta
Происшествия, Иркутская область, Братск, Hyundai Creta
© Фото : МВД38/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского в Братске
© Фото : МВД38/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского в Братске. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. Пьяный братчанин угнал иномарку, чтобы уехать домой, но по дороге врезался в рейсовый автобус, угонщика задержали и завели уголовное дело, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На пересечении улиц Комсомольская и Подбельского в Братске 18-летний местный житель на Hyundai Solaris въехал в автобус. Полицейские, заметив у молодого человека явные признаки опьянения, предложили пройти процедуру медосвидетельствования. Однако он отказался. После составления административных протоколов автомобиль поместили на арестплощадку.
Спустя несколько часов после ДТП с автобусом в дежурную часть обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что ночью неизвестный угнал его автомобиль от дома на улице Подбельского.
"Сотрудники полиции установили, что к хищению автомобиля причастен виновник аварии, произошедшей ранее на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского. Оперативники задержали подозреваемого, который признался в содеянном и рассказал, что хотел уехать домой, увидел заведенную машину, сел в нее, уехал и врезался в автобус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ДТП никто не пострадал. По факту угона заведено уголовное дело.
