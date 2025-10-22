Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
10:18 22.10.2025 (обновлено: 11:28 22.10.2025)
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила - РИА Новости, 22.10.2025
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
Три человека, в том числе беременная женщина, пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Краснозерском районе Новосибирской... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия
новосибирская область
новосибирская область
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила

В Новосибирской области беременная родила после ДТП с машиной скорой помощи

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе беременная женщина, пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в облминздраве.
"Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой медицинской помощи в Краснозерском районе, в результате которого пострадали три человека, в том числе беременная женщина", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что бригадой "скорой" с места происшествия пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.
"В настоящее время их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у двоих. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Проведено родоразрешение беременной пациентки, ребенок жив", – прокомментировал министр.
В Краснозерский район выехала бригада санавиации областной больницы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Барнауле водитель не пропустил скорую с включенными сигналами
11 апреля, 10:17
 
Происшествия
 
 
