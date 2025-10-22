В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе беременная женщина, пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в облминздраве.

"Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой медицинской помощи в Краснозерском районе, в результате которого пострадали три человека, в том числе беременная женщина", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что бригадой "скорой" с места происшествия пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

"В настоящее время их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у двоих. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Проведено родоразрешение беременной пациентки, ребенок жив", – прокомментировал министр.