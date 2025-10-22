https://ria.ru/20251022/chelovek-2049774294.html
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
2025-10-22T10:18:00+03:00
2025-10-22T10:18:00+03:00
2025-10-22T11:28:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе беременная женщина, пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в облминздраве.
"Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой медицинской помощи в Краснозерском районе, в результате которого пострадали три человека, в том числе беременная женщина", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Новосибирской области
Ростислав Заблоцкий сообщил, что бригадой "скорой" с места происшествия пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.
"В настоящее время их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у двоих. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Проведено родоразрешение беременной пациентки, ребенок жив", – прокомментировал министр.
В Краснозерский район выехала бригада санавиации областной больницы.