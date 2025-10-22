Бюджет решает все задачи обеспечения безопасности России, заявил Володин

https://ria.ru/20251022/byudzhet-2049795309.html
Бюджет РФ решает все задачи обеспечения безопасности страны и обеспечения граждан необходимыми выплатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бюджет РФ решает все задачи обеспечения безопасности страны и обеспечения граждан необходимыми выплатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который представит министр финансов России Антон Силуанов
.
"В ходе еще его подготовки в летнее время мы с правительством постарались сделать все для того, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной и защищал интересы наших граждан. Потому что социальные стандарты высокие, необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами и сделать все для того, чтобы люди ни в чем не нуждались. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов. Один из ключевых приоритетов – это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.