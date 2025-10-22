Рейтинг@Mail.ru
11:38 22.10.2025 (обновлено: 11:39 22.10.2025)
Бюджет решает все задачи обеспечения безопасности России, заявил Володин
Бюджет решает все задачи обеспечения безопасности России, заявил Володин

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бюджет РФ решает все задачи обеспечения безопасности страны и обеспечения граждан необходимыми выплатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который представит министр финансов России Антон Силуанов.
"В ходе еще его подготовки в летнее время мы с правительством постарались сделать все для того, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной и защищал интересы наших граждан. Потому что социальные стандарты высокие, необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами и сделать все для того, чтобы люди ни в чем не нуждались. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов. Один из ключевых приоритетов – это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
В правительстве назвали внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансированным
В правительстве назвали внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансированным
РоссияВячеслав ВолодинАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
