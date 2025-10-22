https://ria.ru/20251022/borispol-2049757603.html
ВС России уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе
ВС России уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе
Ночной удар российских войск уничтожил тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 22.10.2025
ВС России уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе
ВС России уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе Киевской области