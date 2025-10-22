Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами в Балтийском море, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве пояснили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.