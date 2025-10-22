https://ria.ru/20251022/bombardirovschiki-2049907973.html
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами в Балтийском море, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
балтийское море
Плановый полет дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России над нейтральными водами Балтийского моря
Минобороны публикует кадры планового полета дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России над нейтральными водами Балтийского моря.
На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
