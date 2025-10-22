Рейтинг@Mail.ru
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 22.10.2025 (обновлено: 18:22 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/bombardirovschiki-2049907973.html
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем - РИА Новости, 22.10.2025
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами в Балтийском море, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:54:00+03:00
2025-10-22T18:22:00+03:00
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049911518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12572ccd9949dbd657f302d9de8f44c9.jpg
https://ria.ru/20251022/raketa-2049840054.html
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Плановый полет дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России над нейтральными водами Балтийского моря
Минобороны публикует кадры планового полета дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
2025-10-22T17:54
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049911518_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_410f582866d57e82f28e851f959a48dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Балтийское море, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Бомбардировщики Ту-22МЗ ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами в Балтийском море, сообщило Минобороны РФ.
"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.
"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - добавили в Минобороны.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Пуск баллистической ракеты Синева с атомного подводного крейсера Брянск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"
14:28
 
БезопасностьРоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала