Рейтинг@Mail.ru
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/boliviya-2049746078.html
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми - РИА Новости, 22.10.2025
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми
Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявлены обвинения в торговле людьми с отягчающими обстоятельствами, сообщила экс-прокурор Сандра Гутьеррес. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:40:00+03:00
2025-10-22T05:40:00+03:00
в мире
боливия
эво моралес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980388338_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_16bc15ee9d0a3af42d86e42ec53c3117.jpg
https://ria.ru/20251017/boliviya-2048759446.html
https://ria.ru/20251020/bolivija-2049481440.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980388338_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e399de854139f06b1357d8d4c12e25f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, эво моралес
В мире, Боливия, Эво Моралес
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми

Прокуратура Боливии предъявила Эво Моралесу обвинения в торговле людьми

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявлены обвинения в торговле людьми с отягчающими обстоятельствами, сообщила экс-прокурор Сандра Гутьеррес.
"Мы подали их вчера вечером. Официальные обвинения в преступлениях, связанных с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах, против Хуана Эво Моралеса", - заявила в интервью RTP Bolivia Гутьеррес, которая несколькими часами ранее потеряла свой пост прокурора департамента Тариха.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Сына президента Боливии задержали по делу о домашнем насилии
17 октября, 04:18
По словам Гутьеррес, обвиняемой по делу помимо экс-президента проходит мать потерпевшей, которая "также имела непосредственное отношение ко всей этой проблеме торговли людьми".
Генеральный прокурор Боливии Роджер Мариака Монтенегро, комментируя отставку Гутьеррес, которая во вторник не была переназначена на свой пост, сообщил, что она не связана с делом экс-президента. Он подтвердил, что прокуратура предъявила экс-президенту страны Эво Моралесу "и еще одной женщине" официальные обвинения, и что рассмотрение этого дела будет продолжено.
"Ордер на арест (Эво Моралеса - ред.) продолжает действовать и может быть исполнен любым сотрудником боливийской полиции", - добавил Мариака в ходе пресс-конференции, запись которой опубликовала генеральная прокуратура.
Оба прокурора обошли стороной детали обвинения, ссылаясь на необходимость сохранять тайну следствия и "избегать повторной виктимизации", однако сообщили, что потерпевшими в этом деле являются несовершеннолетняя на момент преступления девушка и ее малолетний ребенок.
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Боливия восстановит отношения с США, заявил президент
20 октября, 22:13
 
В миреБоливияЭво Моралес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала