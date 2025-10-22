Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявлены обвинения в торговле людьми с отягчающими обстоятельствами, сообщила экс-прокурор Сандра Гутьеррес.

"Мы подали их вчера вечером. Официальные обвинения в преступлениях, связанных с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах, против Хуана Эво Моралеса ", - заявила в интервью RTP Bolivia Гутьеррес, которая несколькими часами ранее потеряла свой пост прокурора департамента Тариха.

По словам Гутьеррес, обвиняемой по делу помимо экс-президента проходит мать потерпевшей, которая "также имела непосредственное отношение ко всей этой проблеме торговли людьми".

Генеральный прокурор Боливии Роджер Мариака Монтенегро, комментируя отставку Гутьеррес, которая во вторник не была переназначена на свой пост, сообщил, что она не связана с делом экс-президента. Он подтвердил, что прокуратура предъявила экс-президенту страны Эво Моралесу "и еще одной женщине" официальные обвинения, и что рассмотрение этого дела будет продолжено.

"Ордер на арест (Эво Моралеса - ред.) продолжает действовать и может быть исполнен любым сотрудником боливийской полиции", - добавил Мариака в ходе пресс-конференции, запись которой опубликовала генеральная прокуратура.