ДРГ взорвала мост под Брянском намеренно, заявил Богомаз
07:40 22.10.2025
ДРГ взорвала мост под Брянском намеренно, заявил Богомаз
Украинские диверсанты, взорвавшие рухнувший на поезд мост в Брянской области в начале июня, сделали это намеренно - они знали, что поезд пассажирский, заявил в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:40:00+03:00
2025-10-22T07:40:00+03:00
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
РИА Новости
брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз
Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты, взорвавшие рухнувший на поезд мост в Брянской области в начале июня, сделали это намеренно - они знали, что поезд пассажирский, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз.
"Они (диверсанты - ред.) взорвали, они видели, что это идет гражданский поезд. Все было понятно. И они взорвали прямо (мост – ред.) на поезд... Они еще раз показали, что они именно фашисты. То есть они понимали, что это не грузовой поезд... Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 метров. Они сработали. Взрыв, обрушается мост, и вся эта трагедия. Это было сделано именно против мирных людей... Они знали, что взрывали. После этого взяли ДРГ, которая была на территории Брянской области - шесть человек", - рассказал Богомаз.
По его словам, диверсанты, причастные к этому теракту, были задержаны в августе.
"Их взяли, и они рассказали всю информацию, ценную информацию: где проходы, какие проходы, что делают", - отметил глава региона.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
