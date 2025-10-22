ДРГ взорвала мост под Брянском намеренно, заявил Богомаз

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты, взорвавшие рухнувший на поезд мост в Брянской области в начале июня, сделали это намеренно - они знали, что поезд пассажирский, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз.

"Они (диверсанты - ред.) взорвали, они видели, что это идет гражданский поезд. Все было понятно. И они взорвали прямо (мост – ред.) на поезд... Они еще раз показали, что они именно фашисты. То есть они понимали, что это не грузовой поезд... Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 метров. Они сработали. Взрыв, обрушается мост, и вся эта трагедия. Это было сделано именно против мирных людей... Они знали, что взрывали. После этого взяли ДРГ, которая была на территории Брянской области - шесть человек", - рассказал Богомаз

По его словам, диверсанты, причастные к этому теракту, были задержаны в августе.

"Их взяли, и они рассказали всю информацию, ценную информацию: где проходы, какие проходы, что делают", - отметил глава региона.