Богомаз: задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва , локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт.

"Они еще раз показали, что они именно фашисты. То есть они понимали, что это не грузовой поезд. <...> Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 метров. Они сработали. Взрыв, обрушается мост, и вся эта трагедия. Это было сделано именно против мирных людей <...>", — добавил глава региона.