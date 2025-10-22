Рейтинг@Mail.ru
Богомаз: задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд - РИА Новости, 22.10.2025
05:11 22.10.2025 (обновлено: 09:21 22.10.2025)
Богомаз: задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд
Богомаз: задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд - РИА Новости, 22.10.2025
Богомаз: задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд
Диверсанты, задержанные летом, причастны к организации подрыва моста в Брянской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.
происшествия
Кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта, публикует ФСБ.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМесто обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Диверсанты, задержанные летом, причастны к организации подрыва моста в Брянской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт.

"Если взять последнее: ДРГ не прошла, ее там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ. <...> Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост", — сказал Богомаз.
При этом губернатор отметил, что диверсанты совершили преступление намеренно.
"Они еще раз показали, что они именно фашисты. То есть они понимали, что это не грузовой поезд. <...> Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 метров. Они сработали. Взрыв, обрушается мост, и вся эта трагедия. Это было сделано именно против мирных людей <...>", — добавил глава региона.
Он уточнил, что диверсантов задержали в августе.
 
