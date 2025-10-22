Билайн Big Data & AI представил "Бизнес.Локатор" для открытия точек

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Команда Big Data & AI Билайна ("Биг Дата и ИИ"), развивающая продукты на основе больших данных и ИИ, представила новый инструмент, который помогает предпринимателям и компаниям находить оптимальные локации для открытия новых кофеен, пиццерий, барбершопов и других точек малого бизнеса, сообщает пресс-служба оператора.

Сервис "Бизнес.Локатор" с помощью искусственного интеллекта анализирует городские территории и подсказывает, где эффективнее вести бизнес.

"Бизнес.Локатор" позволяет не просто подобрать локации для общих секторов бизнеса, а сделать настройку для узких категорий. Например, в сегменте "Красота" можно рассмотреть отдельно локации для маникюрных студий, бьюти-коворкингов, салонов бровей и ресниц, эпиляции, магазинов парфюмерии и косметики, барбершопов, салонов красоты, парикмахерских и косметологических кабинетов. Такой детализированный категоризатор становится особенно ценным для специфичных ниш, где точность расчета спроса часто определяет успех бизнеса.

В основе интеллектуальной платформы лежит показатель — "индекс привлекательности территорий", который учитывает баланс спроса и предложения в каждом районе Москвы для конкретного типа бизнеса. Он показывает, насколько высока вероятность успешного запуска именно в этом месте. Благодаря искусственному интеллекту и базе данных оператора связи клиент освобождается от необходимости вручную собирать и анализировать громоздкие массивы информации.

Для расчета индекса привлекательности используется более 100 параметров, включая:

и много других параметров.

В рамках сервиса данные отображаются в обезличенном агрегированном виде, исключающем передачу информации о конкретных пользователях и их местонахождении.

В "Бизнес.Локаторе" фильтры настроены так, что ими может пользоваться как сам собственник бизнеса, так и новичок в аналитике. Так, быстрая сортировка (например, топ-10 локаций) и возможность сохранять интересующие участки в "Избранное" для последующего мониторинга позволяют более глубоко изучать арендные условия и планировать развитие.

Сценарий использования сервиса довольно прост: пользователь выбирает тип бизнеса, и сервис формирует "тепловую карту" с подсвеченными зонами, в которых вероятность успешного запуска бизнеса в выбранной категории выше, чем в остальных. По каждой зоне можно отдельно посмотреть подробную информацию о ежемесячной и суточной проходимости, портрете аудитории и финансовых возможностях разных категорий клиентов, а также динамике изменения индекса привлекательности за последние шесть месяцев. Данные обновляются ежемесячно, благодаря этому предприниматели могут отслеживать изменение привлекательности выбранных территорий.

Работа платформы не требует установки специальных программ, все функции доступны на сайте с регистрацией по номеру телефона. Для всех пользователей предусмотрен бесплатный пробный период на три дня с неограниченным функционалом. Платный тариф стартует от 3999 рублей в месяц.

"Мы создали сервис, который превращает сложную геоаналитику в простые решения. Представьте: вы хотите открыть кофейню. Раньше пришлось бы неделями изучать отчеты, считать пешеходов, гадать о возможностях и пожеланиях жителей. Теперь за пять минут вы увидите, где в городе люди чаще всего ищут "кофе рядом", где уже есть успешные кофейни, а где их не хватает — и получите готовую оценку перспективности каждой локации", - отметил руководитель продукта "Геоаналитика" Билайна Станкевич Сергей.

Он подчеркнул, что новый сервис – это не просто набор сложных данных — это умные подсказки для бизнеса.

"Когда новый магазин открывается в правильном месте, это выгодно всем: предприниматель получает клиентов, жители — удобный сервис рядом с домом, а город становится комфортнее", - добавил он.