Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников

"Двадцать второго октября текущего года в период с 13.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и один - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении ведомства.