Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 22.10.2025
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников
РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщило... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:02:00+03:00
2025-10-22T17:02:00+03:00
2025-10-22T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
белгородская область
курская область
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников
МО: силы ПВО уничтожили 6 дронов над Белгородской, Курской и Тульской областями