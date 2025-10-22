ПВО сбила три БПЛА в Псковской области

https://ria.ru/20251022/bespilotniki-2049749364.html
Три украинских беспилотника сбиты в небе над Псковской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 22.10.2025
Губернатор Ведерников: силы ПВО сбили три БПЛА в Псковской области