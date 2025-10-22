Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила три БПЛА в Псковской области - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 22.10.2025
ПВО сбила три БПЛА в Псковской области
Три украинских беспилотника сбиты в небе над Псковской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 22.10.2025
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ЗРПК "Панцирь-С1". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Три украинских беспилотника сбиты в небе над Псковской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"По информации оперативных служб, в воздушном пространстве Псковской области сбито три БПЛА противника. Разрушений и пострадавших на земле нет", – написал он в своем канале в мессенджере Max.
Ведерников также около 4.00 мск сообщил, что в регионе был объявлен план "Ковер".
В небе над Ленинградской областью поразили несколько воздушных целей
