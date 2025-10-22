https://ria.ru/20251022/bespilotnik-2049750502.html
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:58:00+03:00
2025-10-22T06:58:00+03:00
2025-10-22T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922897174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7821cc9ad40b324f529b8dfe4a38c325.jpg
https://ria.ru/20251022/bespilotniki-2049750194.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922897174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4da9d28d2aded10aa76cdcb265587e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
Губернатор Миляев: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тульской области