ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 22.10.2025
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области

Губернатор Миляев: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тульской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в Telegram-канале.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала