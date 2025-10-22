В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из них погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что с помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали следователю, что находились втроем на территории Латвии, где их остановили люди в форме, отобрали и разбили мобильные телефоны, после чего затолкали в микроавтобус и стали избивать, применяя электрошокеры. "В процессе 29-летний мужчина упал и перестал двигаться. После совершенного акта жестокости беззащитных людей привезли к границе, выкинули из автомобиля, и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, следователем осмотрено место происшествия и тело погибшего иностранца. Выжившим оказана медицинская помощь. "Назначены судебно-медицинские экспертизы. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка", - говорится в публикации.
В свою очередь в погранкомитете Белоруссии в связи с данным инцидентом сообщили, что "всего с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе обнаружено уже 35 трупов беженцев".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.