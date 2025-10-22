Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев
11:00 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/belorussija-2049784604.html
В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев
В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев - РИА Новости, 22.10.2025
В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев
Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из них погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, латвия, белоруссия, эритрея, евросоюз
В мире, Латвия, Белоруссия, Эритрея, Евросоюз
В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев

Погранслужба Белоруссии обнаружила у границы с Латвией избитых беженцев

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Архивное фото
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из них погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку
8 июля, 15:46
Отмечается, что с помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали следователю, что находились втроем на территории Латвии, где их остановили люди в форме, отобрали и разбили мобильные телефоны, после чего затолкали в микроавтобус и стали избивать, применяя электрошокеры. "В процессе 29-летний мужчина упал и перестал двигаться. После совершенного акта жестокости беззащитных людей привезли к границе, выкинули из автомобиля, и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, следователем осмотрено место происшествия и тело погибшего иностранца. Выжившим оказана медицинская помощь. "Назначены судебно-медицинские экспертизы. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка", - говорится в публикации.
В свою очередь в погранкомитете Белоруссии в связи с данным инцидентом сообщили, что "всего с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе обнаружено уже 35 трупов беженцев".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
На границе Белоруссии с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами
5 июня, 14:33
 
В миреЛатвияБелоруссияЭритреяЕвросоюз
 
 
