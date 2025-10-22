В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из них погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

"Белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.