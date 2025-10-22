https://ria.ru/20251022/belgija-2049759154.html
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников - РИА Новости, 22.10.2025
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников
Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен предлагает создать систему регистрации беспилотников на уровне Евросоюза, чтобы распознавать "свои" и "чужие"... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:58:00+03:00
2025-10-22T08:58:00+03:00
2025-10-22T08:58:00+03:00
в мире
бельгия
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_f0600d403102c3865e93e8723f480be1.jpg
https://ria.ru/20250704/turtsiya-2027244699.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_48f26070ea37873a0e4638a6ca911ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, брюссель
В мире, Бельгия, Брюссель
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников
Глава МВД Бельгии Кентен предложил создать систему регистрации БПЛА на уровне ЕС
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен предлагает создать систему регистрации беспилотников на уровне Евросоюза, чтобы распознавать "свои" и "чужие" дроны.
"Думаю, нам надо сделать так, чтобы все дроны регистрировались… В идеале должна быть по меньшей мере европейская регистрация и общая база данных", - заявил министр в интервью газете Financial Times.
Кентен пояснил, что эта система позволила бы выявлять подозрительные объекты и своевременно сообщать о них правоохранителям. Он предлагает создать карту движения дронов в реальном времени, подобную тем, которые существуют для самолетов.
В то же время он признал, что на создание такого рода механизма может уйти время и на данном этапе Бельгия
попытается реализовать эту инициативу на своей территории.
Кентен заявил, что за прошлый год у аэропорта Брюсселя
было зафиксировано около 31 тысячи дронов, при этом неясно, сколько из них можно было бы отнести к подозрительным.