Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников - РИА Новости, 22.10.2025
08:58 22.10.2025
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников - РИА Новости, 22.10.2025
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников
Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен предлагает создать систему регистрации беспилотников на уровне Евросоюза, чтобы распознавать "свои" и "чужие"... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, бельгия, брюссель
В мире, Бельгия, Брюссель
Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников

Глава МВД Бельгии Кентен предложил создать систему регистрации БПЛА на уровне ЕС

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен предлагает создать систему регистрации беспилотников на уровне Евросоюза, чтобы распознавать "свои" и "чужие" дроны.
"Думаю, нам надо сделать так, чтобы все дроны регистрировались… В идеале должна быть по меньшей мере европейская регистрация и общая база данных", - заявил министр в интервью газете Financial Times.
Кентен пояснил, что эта система позволила бы выявлять подозрительные объекты и своевременно сообщать о них правоохранителям. Он предлагает создать карту движения дронов в реальном времени, подобную тем, которые существуют для самолетов.
В то же время он признал, что на создание такого рода механизма может уйти время и на данном этапе Бельгия попытается реализовать эту инициативу на своей территории.
Кентен заявил, что за прошлый год у аэропорта Брюсселя было зафиксировано около 31 тысячи дронов, при этом неясно, сколько из них можно было бы отнести к подозрительным.
Украинские военные запускают беспилотник
Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии
4 июля, 17:12
 
