Глава МВД Бельгии предложил создать систему регистрации беспилотников

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен предлагает создать систему регистрации беспилотников на уровне Евросоюза, чтобы распознавать "свои" и "чужие" дроны.

"Думаю, нам надо сделать так, чтобы все дроны регистрировались… В идеале должна быть по меньшей мере европейская регистрация и общая база данных", - заявил министр в интервью газете Financial Times.

Кентен пояснил, что эта система позволила бы выявлять подозрительные объекты и своевременно сообщать о них правоохранителям. Он предлагает создать карту движения дронов в реальном времени, подобную тем, которые существуют для самолетов.

В то же время он признал, что на создание такого рода механизма может уйти время и на данном этапе Бельгия попытается реализовать эту инициативу на своей территории.