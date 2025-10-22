В Батайске после атаки дронов ВСУ повреждены более 130 квартир

https://ria.ru/20251022/batajsk-2049769274.html
Более 130 квартир повреждены в Батайске Ростовской области после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Валентин Кукин. РИА Новости, 22.10.2025
В Батайске после атаки БПЛА повреждена 131 квартира
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Более 130 квартир повреждены в Батайске Ростовской области после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Валентин Кукин.
В ночь на вторник, по данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника на территории России
. Над Ростовской областью
было перехвачено три БПЛА. Губернатор региона Юрий Слюсарь
сообщал, что в разных муниципалитетах повреждения получили дома, автомобили, торговые павильоны и медцентр.
"На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире", - написал
Кукин в Telegram
.
В управление соцзащиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи.
Повреждены также семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль, уточнил Кукин.
В настоящее время управляющие компании помогают жителям - закрывают тепловой контур, временно заклеивают окна плёнкой. Работа всех служб продолжается в круглосуточном режиме.