В Батайске после атаки дронов ВСУ повреждены более 130 квартир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Более 130 квартир повреждены в Батайске Ростовской области после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Валентин Кукин.

В ночь на вторник, по данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника на территории России . Над Ростовской областью было перехвачено три БПЛА. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в разных муниципалитетах повреждения получили дома, автомобили, торговые павильоны и медцентр.

"На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире", - написал Кукин в Telegram

В управление соцзащиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи.

Повреждены также семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль, уточнил Кукин.