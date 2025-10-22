Малому бизнесу Башкирии помогут внедрить стандарт общественного капитала

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и председатель собрания Национального центра мониторинга и аналитики, гендиректор фонда развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана Элиана Саитова подписали соглашение о партнерстве между организациями, документ направлен на привлечение субъектов малого бизнеса к стандарту общественного капитала, сообщает пресс-служба АНО.

"В Республике Башкортостан действует около 145 тысяч малых и средних предприятий. В прошлом году регион занял второе место в России по количеству зарегистрированных социальных предпринимателей. Это говорит о высоком уровне понимания бизнесом, насколько велика его роль в решении общественно значимых инициатив. Задача АНО “Общественный капитал” заключается в том, чтобы помочь компаниям на регулярной основе интегрировать социальные аспекты в свою деятельность для создания благоприятных условий работы, укрепления репутации, а следовательно, и стабильного роста", – подчеркнула Багатырова, ее слова приводит пресс-служба организации.

Стороны договорились в ближайшее время разработать дорожную карту для подготовки и проведения совместных мероприятий. В частности, в регионе пройдут семинары, на которых предпринимателям будут представлены особенности cтандарта и его преимущества.

"Уверена, что подписание соглашения – это важный шаг, чтобы в качестве амбассадора и под эгидой АНО “Общественный капитал” принимать участие в формировании новых, более высоких стандартов ведения бизнеса в России, где успех компании измеряется, в том числе, ее реальным вкладом в развитие страны", – отметила в свою очередь Саитова.

Стандарт общественного капитала бизнеса – форма публичной нефинансовой отчетности. Инструмент направлен на поддержку компаний, которые способствуют реализации национальных целей государства, утвержденных президентом РФ, до 2030 года.