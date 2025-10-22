Эксперты объяснили, почему ряд банков начал повышать ставки по вкладам

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Банки начали повышать ставки по некоторым вкладам на фоне борьбы за клиентов и завышенных ожиданий по действиям Центробанка, рассказали РИА Новости эксперты.
"Долгосрочный тренд ключевой ставки установился на снижение. Просто некоторые банки в своих ожиданиях переоценили скорость снижения ключевой ставки, которая фактически замедлилась <…> теперь, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены немного и временно улучшить условия по вкладам", — считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
С ним согласился и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, добавив, что рост ставок может быть временным — для сбора ликвидности перед дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов высказал предположение, что повышение ставок связано с конкурентной борьбой. По его мнению, так банки пытаются удержать деньги людей, у которых заканчиваются вклады, открытые по высоким ставкам. Играют роль и ожидания возможной приостановки цикла снижения ключевой ставки, считает специалист.
Он отметил, что на ближайшем заседании ЦБ может снова снизить ключевую ставку, следовательно, упадут и депозитные ставки.
"Это должно будет поспособствовать дальнейшему ослаблению давления на чистую процентную маржу банков и, соответственно, повышению их прибыльности", — сказал Додонов.
Управляющий директор АКРА Валерий Пивень напомнил, что ставки повышают только по отдельным вкладам, прежде всего коротким. Он связывает это как с ожиданиями более медленного снижения ключевой ставки, так и с маркетинговой политикой банков. Тем не менее, несмотря на нынешний рост, эксперт прогнозирует снижение доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки.
Заседание совета директоров Центробанка состоится 24 октября. В сентябре регулятор в третий раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз до 17 процентов годовых. При этом он сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность дальнейших шагов.