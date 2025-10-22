Рейтинг@Mail.ru
Эксперты объяснили, почему ряд банков начал повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 22.10.2025
06:51 22.10.2025 (обновлено: 09:42 22.10.2025)
Эксперты объяснили, почему ряд банков начал повышать ставки по вкладам
Банки начали повышать ставки по некоторым вкладам на фоне борьбы за клиентов и завышенных ожиданий по действиям Центробанка, рассказали РИА Новости эксперты. РИА Новости, 22.10.2025
экономика, россия, андрей смирнов, сбербанк россии, "дом.рф", эксперт ра
Экономика, Россия, Андрей Смирнов, Сбербанк России, "Дом.РФ", Эксперт РА
Эксперты объяснили, почему ряд банков начал повышать ставки по вкладам

Аналитики назвали причины повышения банками ставок по некоторым вкладам

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Банки начали повышать ставки по некоторым вкладам на фоне борьбы за клиентов и завышенных ожиданий по действиям Центробанка, рассказали РИА Новости эксперты.
"Долгосрочный тренд ключевой ставки установился на снижение. Просто некоторые банки в своих ожиданиях переоценили скорость снижения ключевой ставки, которая фактически замедлилась <…> теперь, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены немного и временно улучшить условия по вкладам", — считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Экономист раскрыл аномалию с ключевой ставкой в России
Вчера, 02:15

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

С ним согласился и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, добавив, что рост ставок может быть временным — для сбора ликвидности перед дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов высказал предположение, что повышение ставок связано с конкурентной борьбой. По его мнению, так банки пытаются удержать деньги людей, у которых заканчиваются вклады, открытые по высоким ставкам. Играют роль и ожидания возможной приостановки цикла снижения ключевой ставки, считает специалист.
Он отметил, что на ближайшем заседании ЦБ может снова снизить ключевую ставку, следовательно, упадут и депозитные ставки.
"Это должно будет поспособствовать дальнейшему ослаблению давления на чистую процентную маржу банков и, соответственно, повышению их прибыльности", — сказал Додонов.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов
02:17
Управляющий директор АКРА Валерий Пивень напомнил, что ставки повышают только по отдельным вкладам, прежде всего коротким. Он связывает это как с ожиданиями более медленного снижения ключевой ставки, так и с маркетинговой политикой банков. Тем не менее, несмотря на нынешний рост, эксперт прогнозирует снижение доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки.
На этой неделе несколько банков объявили о повышении ставок: так, у Сбербанка и ВТБ максимальная доходность составляет 16 процентов годовых на три месяца, а у "Дом.РФ" — 17 процентов.
Заседание совета директоров Центробанка состоится 24 октября. В сентябре регулятор в третий раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз до 17 процентов годовых. При этом он сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность дальнейших шагов.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
18 октября, 14:47
 
ЭкономикаРоссияАндрей СмирновСбербанк России"Дом.РФ"Эксперт РА
 
 
