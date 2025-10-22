Эксперты объяснили, почему ряд банков начал повышать ставки по вкладам

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Банки начали повышать ставки по некоторым вкладам на фоне борьбы за клиентов и завышенных ожиданий по действиям Центробанка, рассказали РИА Новости эксперты.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

"Это должно будет поспособствовать дальнейшему ослаблению давления на чистую процентную маржу банков и, соответственно, повышению их прибыльности", — сказал Додонов.

Заседание совета директоров Центробанка состоится 24 октября. В сентябре регулятор в третий раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз до 17 процентов годовых. При этом он сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность дальнейших шагов.