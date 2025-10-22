На Багамах задержали американцев с арсеналом оружия и крупной суммой денег

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Полиция Багамских островов сообщила, что арестовала на судне в порту острова Бимини десять человек, включая восемь граждан США, изъяв четырнадцать единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и крупную сумму незадекларированных наличных.

« "Десять пассажиров судна - восемь граждан США , южноафриканец и гайанец в возрасте от 21 до 62 лет были задержаны. Незадекларированные денежные средства, а также оружие и боеприпасы конфискованы", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства.

По данным правоохранителей, около 11.30 утра 21 октября сотрудники полиции и таможни, действуя на основании разведданных, провели обыск судна, пришвартованного в одном из портов острова. В ходе проверки были обнаружены три единицы "мощного оружия", одиннадцать других единиц огнестрельного оружия, большое количество патронов и значительная сумма незадекларированных денег.